Galatasaray'ın Arda Turan paylaşımı dikkat çekti

11 Eylül 2021 Cumartesi - 18:02
Galatasaray'da Trabzon
spor maçı için kamp kadrosu belli olurken Arda Turan
sakatlığı nedeniyle yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüp Arda Turan'ın son durumunu paylaştı ve şu ifadeleri kullandı; "Sol ayak bileğindeki iç yan bağ hasarı nedeniyle tedavisi süren Arda Turan, Trabzon seyahati öncesi takımımızı ziyaret etti."
Sarı kırmızılılar, Trabzonspor
maçı için bugün saat 18.00'de özel bir uçakla Trabzon'a hareket ederek maç öncesi kampa girecek.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van
Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunção, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldau, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.