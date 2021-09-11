Galatasaray'ın Arda Turan paylaşımı dikkat çekti

Galatasaray'da Trabzonspor maçı için kamp kadrosu belli olurken Arda Turan sakatlığı nedeniyle yer almadı. Sarı-kırmızılı kulüp Arda Turan paylaşımında bulundu.

11 Eylül 2021 Cumartesi - 18:02
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Galatasaray'da Trabzonspor maçı için kamp kadrosu belli olurken Arda Turan sakatlığı nedeniyle yer almadı.
 
Sarı-kırmızılı kulüp Arda Turan'ın son durumunu paylaştı ve şu ifadeleri kullandı; "Sol ayak bileğindeki iç yan bağ hasarı nedeniyle tedavisi süren Arda Turan, Trabzon seyahati öncesi takımımızı ziyaret etti."
 
Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçı için bugün saat 18.00'de özel bir uçakla Trabzon'a hareket ederek maç öncesi kampa girecek.  
 
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunção, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldau, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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Etiketler: arda turan galatasaray
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