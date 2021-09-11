Galatasaray'ın Arda Turan paylaşımı dikkat çekti

Galatasaray'da Trabzon spor maçı için kamp kadrosu belli olurken Arda Turan sakatlığı nedeniyle yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüp Arda Turan'ın son durumunu paylaştı ve şu ifadeleri kullandı; "Sol ayak bileğindeki iç yan bağ hasarı nedeniyle tedavisi süren Arda Turan, Trabzon seyahati öncesi takımımızı ziyaret etti."

Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçı için bugün saat 18.00'de özel bir uçakla Trabzon'a hareket ederek maç öncesi kampa girecek.