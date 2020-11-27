Galatasaray'ın Ç.Rizespor kadrosu belli oldu

Galatasaray, Ç.Rizespor ile oynayacağı lig maçına 6 eksikle çıkacak.

27 Kasım 2020 Cuma - 15:07
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Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
 
Galatasaray'ın kamp kadrosunda Radamel Falcao, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk, Ryan Babel ve Younes Belhanda yer almadı.
 
Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
 
Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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Etiketler: galatasaray ç.rizespor
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