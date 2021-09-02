Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Cengiz için ilk 72 saatin kritik olduğu öğrenildi.

02 Eylül 2021 Perşembe - 13:20 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 14:22
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Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz,  hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. 
 
Geçen yıl yaşadığı rahatsız nedeniyle bir dizi operasyon geçiren ve  tedavisine devam edilen Cengiz, bu sabah geçirdiği nöbet sonrası ambulansla  hastaneye kaldırıldı.
 
Mustafa Cengiz, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde  tedavi ediliyor.
 
Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  babasının tedavisinin sürdürüldüğünü belirtilerek, "Başkanımız sabah nöbet  geçirdi. Hemen müdahale edildi. Cihazlara bağlı bir şekilde tedavi ediliyor.  Önümüzdeki 72 saat bizim için çok kritik." ifadelerini kullandı.
 
 

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Etiketler: Galatasaray Mustafa Cengiz yoğun bakım Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı
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