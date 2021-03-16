Galatasaray'ın eski futbolcularından Erhan Önal hayatını kaybetti

16 Mart 2021 Salı - 14:39
| Son Güncelleme : 16 03 2021 - 15:03
Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal hayatını kaybetti. 64 yaşındaki eski yıldız, Belçika ekibi Standard Liege, Türkiye'de ise Fenerbahçe ve Galatasaray
'da da forma giymişti.
G.Saray'dan başsağlığı mesajı
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Özel Saint Benoit Fransız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul
Bilgi Üniversitesinden mezun olan Bige Önal rahmetli Erhan Önal'ın kızıdır. Bige Önal 2010 yılından beri oyunculuk kariyerini sürdürüyor.