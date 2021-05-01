Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

AA 01 Mayıs 2021 Cumartesi - 16:35 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 16:45
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı 4 Mayıs Salı günü Van Aanholt'tan sonra Suat Serdar da Galatasaray'ı takibe aldı Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim ve Belhanda açıklaması Üst üste 2 haftada gol attı yeni sözleşmeyi kaptı G.Birliği maçı öncesi Terim'den iki değişiklik birden

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını  tamamlayan sarı-kırmızılı takımda Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Christian  Luyindama ile Valentine Ozornwafor, Gençlerbirliği maçının kamp kadrosunda yer  almadı.
 
Karşılaşma için bugün Ankara'ya gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosunda  şu futbolcular bulunuyor:
 
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru,  Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan  Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Emre  Taşdemir, Mustafa Muhammed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre  Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Galatasaray Gençlerbirliği Galatasaray kadro belli oldu
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Aytaç Kara ve Van Aanholt'tan sonra Suat Serdar sürprizi! Galatasaray'dan 3 transfer Aytaç Kara ve Van Aanholt'tan sonra Suat Serdar sürprizi! Galatasaray'dan 3 transfer
Burak Yılmaz gelecek sezon Fenerbahçe'de! Beckham'ı elinin tersiyle ittiBurak Yılmaz gelecek sezon Fenerbahçe'de! Beckham'ı elinin tersiyle itti Galatasaray'da Feghouli dönemi sona erdi! Şampiyonluk modunu açamayınca...Galatasaray'da Feghouli dönemi sona erdi! Şampiyonluk modunu açamayınca... Şansal Büyüka'nın Mesut Özil sözleri olay yarattı! Fenerbahçe ikiye bölündüŞansal Büyüka'nın Mesut Özil sözleri olay yarattı! Fenerbahçe ikiye bölündü
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.