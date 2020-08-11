Galatasaray'ın Götze planı belli oldu!

Belhanda'yı takımdan göndermeye çalışan Galatasaray, hedefine ulaştığı takdirde bonservisi elinde olan Mario Götze’ye teklif yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların, Alman yıldız için yıllık 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

11 Ağustos 2020 Salı - 8:31
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Fatih Terim'in yeni sezonda düşünmediği Younes Belhanda'yı göndermek için büyük çaba harcayan Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar Faslı yıldızla yollarını ayırabilirse Mario Götze'ye teklif yapma kararı aldı. Alman yıldızın bonservisi elinde.
 
ABD KULÜPLERİ ÇOK İSTİYOR
Kısa süre önce Dortmund'la biten sözleşmesini uzatmayıp serbest kalan Götze'ye ABD kulüplerinin büyük ilgisi var. Yıldız futbolcuya Bundesliga'dan da teklif olduğu öğrenildi.
 
3 YILLIK ANLAŞMA HEDEFLENİYOR
Sabah'ın haberine göre, GALATASARAY yönetiminin Mario Götze ile masaya oturması durumunda yıllık 2.5 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar 3 yıllık anlaşma yapmayı planlıyor.
 
KÖRFEZ KULÜPLERİ MASADA
Tüm pu planlar Belhanda'nın gitmesine bağlı olduğu için gözler Faslı yıldıza çevrilmiş durumda. Yönetim Körfez kulüpleriyle görüşmelerini sürdürüyor.
 

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Etiketler: Belhanda Galatasaray Mario Götze
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