Galatasaray'ın gündeminde Göztepeli Halil Akbunar var

Kadrosunu 6 takviye ile güçlendiren Galatasaray 'da sürpriz bir transfer iddiası ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılar, Göztepe'de oynayan Halil Akbunar'ı gündemine aldı. Fatih Terim 'in bu futbolcunun transferini talep ettiği öğrenildi. Fakat Halil Akbunar'ı isteyen sadece Galatasaray değil...

Aynı zamanda Freiburg da bu futbolcuyu transfer etmek için Göztepe ile temasa geçti. Göztepe'nin de Freiburg'dan Halil Akbunar için istediği bonservis bedeli ise 1.3 milyon euro...

Halil'in Galatasaray'a transferi gerçekleşir mi bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.