Galatasaray'ın Halil için gözden çıkardığı rakam ortaya çıktı

Galatasaray, Göztepe'nin yıldız futbolcusu Halil Akbunar için 15 milyon TL teklif edecek.

06 Haziran 2021 Pazar - 13:15 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 14:38
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Geçtiğimiz sezon Göztepe'nin parlayan isimlerinden olan Halil Akbunar için Galatasaray'ın belirlediği teklif ortaya çıktı.
 
Sarı- kırmızılılar, 27 yaşındaki milli futbolcu için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı.
 
Halil'in İzmir ekibiyle olan kontratının 30 Haziran 2022'de kontratı bitecek olması avantajını kullanmak isteyen Galatasaray kulübü, bu transfer 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil arasında bitirmek istiyor.
 
Halil geçen sezon Süper Lig'de 40, kupada 2 maçta boy gösterdi. 10 gol atıp, 14 asist yaparak takımının gol yükünü sırtlamayı başardı.  (Fotomac)

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Etiketler: halil dervişoğlu galatasaray
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