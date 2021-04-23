Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu teklifi ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyun lar ile ilgili çalışmalarını sürdüren Cimbom 'da kiralık operasyonu da başladı. Sarı-kırmızılılarda gündem takıma devre arasında katılan Halil Dervişoğlu...

Ligin devre arasında Championship kulübü Brentford'tan kiralanan Halil Dervişoğlu göze girmeyi başardı. Falcao ve Mostafa Mohamed'in yokluğunda Göztepe maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan genç futbolcu performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Trabzonspor maçında ise ikinci 45 dakikada görev yapan Halil yine çok etkili bir oyun sergiledi.

Galatasaray yönetimi, taraftarların da övgüyle bahsettiği milli futbolcunun bonservisini almak için harekete geçme kararı aldı.

Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde Brentford'la görüşmesi bekleniyor.

Halil'in kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurtmayı başaramayan Galatasaray'ın İngiliz kulübüne 2.5 milyon Euro'luk teklif sunması bekleniyor.