Galatasaray'ın iki oyuncusuyla masaya oturdu

Göztepe, Galatasaray ile kontratı sona erecek olan Şener Özbayraklı ve Linnes'i gündemine aldı.

02 Nisan 2021 Cuma - 9:26 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 15:38
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Spor Toto Süper Lig'de üst sıralar için mücadele eden Göztepe yönetimi, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Mevcut kadrodan 4'ü kiralık olmak üzere tam 12 oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Göz- Göz, özellikle sağ bek alternatiflerini belirledi.
 
Teknik direktör Ünal Karaman'ın Murat Paluli ile devam etmek istememesi ve Lamine Gassama'nın da yüksek maaşı nedeniyle Göztepe yönetimi, Galatasaray'ın sağbekleri Martin Linnes ve Şener Özbayraklı için girişimde bulunacak.
 
Göztepe'den yıllık 750 bin euro kazanan Lamine Gassama'ya indirim talep edecek olan Göz-Göz yönetimi olumsuz yanıt alması halinde Linnes ve Şener ikilisini direkt takıma kazandıracak.
 
BAŞKAN SEPİL DEVREDE
 
Sözleşmesi sona erecek olan Linnes ve yerli yıldız Şener'in bonservis engellerinin de olmaması yönetimin elini güçlendiriyor. Başkan Mehmet Sepil iki yıldızın menajeri ile görüşüp transferi sezon bitmeden noktalamak istiyor. Yönetim ilk sıraya 29 yaşındaki Linnes'i alırken, Gassama'nın ayrılması halinde Şener için de temasları sıklaştıracak.
 
DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF
 
Yarın gurbette Kayseri ile karşılaşacak olan Göztepe'nin deplasman karnesi oldukça zayıf. Göz-Göz, son 6 dış saha maçında sadece bir kez kazanabildi. Sarı-kırmızılılar, tek galibiyetini Fenerbahçe önünde İstanbul'da alırken, Beşiktaş, Denizli, G.Antep FK ve Ankaragücü'ne yenildi. Göztepe, Alanya deplasmanından da 1 puan almayı başarırken önemli kayıplar yaşadığı son 6 dış saha maçında hanesine 4 puan yazdırabildi. İzmir ekibi, Kayseri'den sonra, Hatay, Karagümrük, Antalya ve G.Birliği ile gurbette oynuyor.

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Etiketler: göztepe linnes şener özbayraklı
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