Galatasaray'ın işine son verdiği Igor Tudor Juventus'un hocası oluyor

Daha önce Galatasaray'da görev alan Igor Tudor'un Juventus'a hoca olması bekleniyor.

23 Mart 2021 Salı - 15:43
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İtalya Serie A'da zirve yarışında istediği noktada olmayan Juventus'ta teknik direktör değişimi konuşuluyor. Çizme basınında yer alan haberlerde, Juve'nin Andrea Pirlo'dan umduğu havayı yakalayamadığı ve Şampiyonlar Ligi'nde gelen sıkıntı sonrası da ayrılmayı planladığı belirtildi.
 
Juventus'ta ilk düşünülen planlanın Pirlo yerine yardımcısı Igor Tudor'la devam etmek olduğu kaydedildi.  Daha önce ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan Tudor'un sezon sonuna kadar Juventus'un başında olmasının hesaplandığı aktarıldı.

 
Juve'de şu anda Jurgen Klopp düzeyinde üst seviye bir teknik direktörü getirecek bütçe olmadığı vurgulandı. Bu nedenle Hırvat teknik adam Tudor ile devam edilmesi fikri ağır basıyor. Ancak İtalyan ekibinde Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi ve Luciano Spalletti gibi adayların da bulunduğu dile getirildi.
 
Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'ta yakın bir zamanda teknik direktörlük meselesinin çözülmesi amaçlanıyor.

(Skorer)

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Etiketler: tudor juventus
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