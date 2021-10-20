Galatasaray'ın Moskova kadrosu belli oldu! 2 eksik var

20 Ekim 2021 Çarşamba - 9:50
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova
maçı kadrosu belli oldu.
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosu şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van
Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban.
Temsilcimiz bugün Moskova'ya gidiyor
Galatasaray UEFA Avrupa
Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya
temsilcisi Lokomotiv ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Moskova’ya gidiyor. Sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla bugün saat 10.30’da Rusya’ya hareket edecek olan sarı-kırmızılı takım, müsabaka öncesindeki son antrenmanını saat 18.30’da karşılaşmanın gerçekleşeceği Lokomotiv Stadı’nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.