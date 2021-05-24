Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Galatasaray Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray için önünde iki ihtimal var.

İlk ihtimal

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde de Şampiyonlar Ligi bileti aldığı için ön eleme yerine direkt gruptan katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turunda katılacak ve ardından play-off turuna yükselmeye çalışacak.

İkinci ihtimal

Villarreal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde Şampiyonlar Ligi bileti alamadığı için ön elemeden katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, ikinci ön eleme turundan Devler Ligi'ne dahil olacak. 3 tur geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarna katılmayı hedefleyecek.

Muhtemel rakipler

Galatasaray'ın iki ön eleme turu için 'kesin' olarak belli olan 9 rakibi var. Hafta sonu Avrupa'da maçların tamamlanmasının ardından Galaatasaray için belli olan rakip sayısı 4'ten 9'a çıktı. Bu rakipler arasına Danimarka 'dan 1 takım daha katılacak.

Diğer kesinleşmeyen rakipler içinse liglerindeki puan durumuna göre ihtimaller şöyle:

İkinci ön eleme turu

İskoçya 2'incisi: Celtic Hollanda 2'incisi: PSV Çekya 2'incisi: Sparta Prag Avusturya 2'incisi: Rapid Wien Danimarka 2'incisi: Midtjylland/Brondby/Kopenhag

Üçüncü ön eleme turu