Galatasaray'ın paylaşımında Hakan Çalhanoğlu detayı!

Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapılan EURO 2020 mesajında Hakan Çalhanoğlu'na yer verildi.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda "Wembley yolculuğunda başarılar" mesajına yer verildi. Galatasaray 'ın paylaşımında Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Ozan Kabak ve Hakan Çalhanoğlu'na yer verildi.

Adı son günlerde Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımda yer alması Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a olası transferi hakkında sorulan soruya "Ben her şeye açığım, olmaz diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın!" şeklinde cevap vermişti.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı



