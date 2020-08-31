Galatasaray’ın rakibi belli oluyor! Saatler kaldı...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray’ın rakibi belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray’ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nun kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak.

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 9:58
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UEFA Avrupa Kupası’nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray’ın rakibi belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray’ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nun kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak.
 
İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 13.00, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00’te başlayacak.
 
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül’de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül’de oynanacak.
 
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
UEFA geç saatlerde kuraya girecek takımları gruplandırdı. Galatasaray, 2. Grup'ta seri başı üç takım arasında yer aldı ve muhtemel rakipleri 3'e düştü. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Lokomotivi Tbilisi, Neftchi Baku ve Maccabi Haifa - Zeljeznicar serisinin galibi yer alıyor
 
 

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Etiketler: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kura çekim
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