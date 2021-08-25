Galatasaray'ın Randers kadrosu belli oldu! 5 eksik

Yarın Randers'la UEFA Avrupa Ligi rövanş maçına çıkacak olan Galatasaray'ın kadrosu açıklandı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 14:07
İLGİLİ HABERLER
İnanılmaz tablo! Falcao'nun maaşına 7 futbolcu... Marcao için Napoli iddiası Cicaldau ve Morutan'dan sonra bir Rumen daha Galatasaray Morutan'ı KAP'a bildirdi! İşte maliyeti Ve Ryan Donk yeniden Kasımpaşa'da

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 26 Ağustos Perşembe günü  Danimarka'nın Randers ekibini ağırlayacak.
 
Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak.
 
Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine yarın üstünlük sağlayıp, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak.
 
Galatasaray'da 5 eksik
 
Galatasaray'da 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Randers maçında forma giyemeyecek.
 
Sarı-kırmızılılarda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau ve Victor Enok Nelsson ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan maçın kadrosunda yer alamayacak.
 
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan da karşılaşmada görev yapamayacak.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: galatasaray randers
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Sosyal medya yıkılıyor! Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü 2 yıldız transferi Türkiye'yi sallayacak! 'Mesut Özil onlarla daha önce oynamıştı' Sosyal medya yıkılıyor! Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü 2 yıldız transferi Türkiye'yi sallayacak! 'Mesut Özil onlarla daha önce oynamıştı'
Gedson Fernandes transferi için araya girdi yıldız futbolcu ikna oldu! Benfica ile anlaşma tamam...Gedson Fernandes transferi için araya girdi yıldız futbolcu ikna oldu! Benfica ile anlaşma tamam... Galatasaray'a piyango! Dün Morutan geldi bugün Falcao transferi bitti! İşte yeni adresiGalatasaray'a piyango! Dün Morutan geldi bugün Falcao transferi bitti! İşte yeni adresi Falcao, Feghouli, Diagne, Babel derken Galatasaray'da sürpriz üç ayrılık! Fatih Terim açıklamıştı...Falcao, Feghouli, Diagne, Babel derken Galatasaray'da sürpriz üç ayrılık! Fatih Terim açıklamıştı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.