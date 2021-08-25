Galatasaray'ın Randers kadrosu belli oldu! 5 eksik

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 14:07
Galatasaray, UEFA Avrupa
Ligi play-off turu rövanş maçında 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka
'nın Randers ekibini ağırlayacak.
Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa
Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, D Smart Spor
kanalından yayımlanacak.
Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine yarın üstünlük sağlayıp, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak.
Galatasaray'da 5 eksik
Galatasaray'da 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Randers maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılarda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau ve Victor Enok Nelsson ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan maçın kadrosunda yer alamayacak.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan
da karşılaşmada görev yapamayacak.