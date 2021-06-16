Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV oldu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Hollanda devi PSV ile eşleşti.

16 Haziran 2021 Çarşamba - 13:17 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 16:00
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Futbolda 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlardan Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
 
EŞLEŞMELER
 
Rapid Wien - Sparta Prag
Celtic FC - Midtjylland
PSV Eindhoven - Galatasaray
 
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLU
 
Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.
 
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, muhtemel rakibi karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

UEFA'DAN SEYİRCİ KARARI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki PSV Eindhoven, UEFA'nın eleme turlarında stadyumlara yalnızca ev sahibi taraftarların alınması yönünde karar aldığını duyurdu.
 
PSV'den yapılan açıklamada; "UEFA'nın kararı doğrultusunda Galatasaray ile iç sahada yapacağımız mücadelede yalnızca PSV taraftarları yer alabilecek. Kapasite konusunu hükümetlerin kararına bırakılmış durumda. En az 25 bin taraftarımıza stadyumu açmayı planlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR'DE OYNAYACAK
 
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın zemininde yapılan yenileme çalışmaları sebebiyle Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.
 
PSV'DEN GALATASARAY YORUMU
 
Öte yandan Galatasaray eşleşmesiyle ilgili konuşan PSV Futbol Direktörü John de Jong; "Büyük bir mücadeleye gireceğiz. Galatasaray geçen sezonu ikinci sırada tamamladı. Şu andaki durumlarını bilmek zor ama geçen sezona bakarsak denk bir eşleşme olduğunu söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyoruz. 25 Haziran'da başlayacak hazırlıklarımızda takımımız bu istekle çalışacak.

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