Galatasaray'ın St. Johnstone kadrosu açıklandı!

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu’nda St. Johnstone ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için bugün İskoçya’ya gidiyor.

Sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla saat 08.25’te İskoçya’nın Edinburgh kentine uçacak olan takımımız, 12 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00’deki maç öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği McDiarmid Park’ta bugün TSİ 20.30’da yapacak.

Teknik direktörümüz Fatih Terim ’in bir oyuncusu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise TSİ 20.00’de başlayacak.

Galatasaray’ın St. Johnstone maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: