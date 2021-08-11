Galatasaray'ın St. Johnstone kadrosu açıklandı!

Yarın İskoç ekibi St. Johnstone ile rövanş maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. Fatih Terim yıldız golcü Falcao'yu kafileye dahil etmedi.

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 7:28
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;
 
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu’nda St. Johnstone ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için bugün İskoçya’ya gidiyor.
 
Sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla saat 08.25’te İskoçya’nın Edinburgh kentine uçacak olan takımımız, 12 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00’deki maç öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği McDiarmid Park’ta bugün TSİ 20.30’da yapacak.
 
Teknik direktörümüz Fatih Terim’in bir oyuncusu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise TSİ 20.00’de başlayacak.
 
Galatasaray’ın St. Johnstone maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
 
DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

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Etiketler: falcao St. Johnstone galatasaray
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