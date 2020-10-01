Galatasaray'ın tur şansı yüzde 60! 4 isme dikkat...

Süper Lig’de 3 maçta 7 puan toplayan, UEFA Avrupa Ligi’nde ise Neftci Bakü ve Hajduk Split’i rahat geçen Galatasaray , İskoç devi Glasgow Rangers engelini aşarak gruplara kalmak istiyor. Derbiden tam olarak istediği skoru alamamasına rağmen her iki kulvarda henüz yenilgi yüzü görmeyen Fatih Terim , Ibrox Stadı’ndan zaferle dönme planları yaparken, zorlu mücadele öncesi Arda Turan ’ın gribal enfeksiyon yaşaması sebebiyle kadroya alınmaması teknik heyette sıkıntı yarattı. Sezona tıpkı rakibi Galatasaray gibi formda başlayan ve ligde 9 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik aldığı gibi ilk 6 karşılaşmada ise kalesinde gol dahi görmeyen Glasgow Rangers’ın Lincoln Red ve Willem’i kolay geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

Eski yıldızı, Galatasaray'ın tur şansını açıkladı...

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10 yıllık şampiyonluk hasretine artık son vermek isteyen ‘Maviler’ Steven Gerard’la hedeflerine emin adımlarla yürürken takımda Ryan Kent, İanis Hagi, Alfredo Morelos, Tavernier gibi isimlerin sezona çok formda girmeleri başta genç teknik adamı ve Rangers taraftarlarını oldukça mutlu etti.

GALATASARAY’IN TUR ŞANSI YÜZDE 60

Daha önce Glasgow Rangers’la Avrupa arenasında 3 kez karşı karşıya gelen Galatasaray’ın eski futbolcularından Hakan Ünsal kritik mücadeleyi Şampiy10'a yorumladı. Steven Gerard’ın açıklamalarını oldukça politik bulan Ünsal, Fatih Terim’in bu tuzağa düşmeyeceğine dikkat çekerken, ünlü yorumcu ‘Galatasaray’ın turu geçme ihtimali bana göre yüzde 60’ dedi.

Kariyerinde sarı kırmızılı formayla 3 defa Glasgow Ranges’a karşı oynayan 27 Eylül 2000 yılında Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Dick Advocaat’ın başında olduğu Ada ekibine bir de gol atan Hakan Ünsal kritik maç için şunları dile getirdi: Galatasaray sezona iyi başladı fakat bu başlangıcı ne yönetim ne de Fatih Terim bekliyordu, çünkü bana göre takımda beklenen takviyeler yapılmadı, istenen transferler olmadı. Eğer Galatasaray kötü bir giriş yapsaydı şu anda başka şeyleri konuşuyor olacaktık. UEFA Avrupa Ligi Fatih Terim için rahat bir lig, Ibrox Stadı gerçekten çok büyüleyici ve ambiyansı etkileyici bir stat, korona sebebiyle seyircinin olmaması Galatasaray için harika bir avantaj.

GERRARD ÇOK POLİTİK

Mücadele öncesi Steven Gerard’ın yaptığı açıklamaları politik buluyorum, oldukça akıllıca yapılmış açıklamalar. Gerrard Galatasaray’ı rehavete sokmaya çalışıyor. ‘Favori Galatasaray, Galatasaray çok güçlü bir ekip, Fatih Terim çok tecrübeli bir koç’ sözleri çok stratejik. Lige iyi başladılar 9 maçtır kaybetmiyorlar 2 de UEFA maçları var Galatasaray’dan daha diri olduklarını söyleyebilirim. Rangers fizik açıdan daha formda. Bana göre Galatasaray kendi bildiğimiz oyununu oynarsa gruplara kalır, tur şansını yüzde 60’a 40 olarak görüyorum."