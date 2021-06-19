Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu! İşte ilk sözleri...

Büyük heyecana sahne olan oy sayımında Eşref Hamamcıoğlu'nu son sandıklarda geride bırakan Burak Elmas, sarı kırmızılı camianın yeni başkanı oldu.

Burak Elmas'ın listesi şu şekilde:

Burak Elmas: Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Tüm üyelerimize bana ve ekibimize gösterdikleri teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Bu yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara, Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray kararını verdi. Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz. Birlikte çok şey başaracağız.

Seçimi kaybeden Eşref Hamamcıoğlu şu ifadeleri kullandı: Değerli Galatasaraylılar, sevgili Burak Elmas ve çalışma arkadaşları, kendi çalışma arkadaşlarım, ve tüm Galatasaraylılara sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu seçim ve sonuçları umarım Galatasaray'da kucaklaşma ve kardeşliğin başı olur.