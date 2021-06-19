Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu! İşte ilk sözleri...

Büyük heyecana sahne olan oy sayımında Eşref Hamamcıoğlu'nu son sandıklarda geride bırakan Burak Elmas, sarı kırmızılı camianın yeni başkanı oldu.
SANDIKLARA GÖRE OY SAYISI
1. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 32
İbrahim Özdemir (Sarı): 5
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 48
Burak Elmas (Kırmızı): 27
Yiğit Şardan (Gri): 16
2. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 46
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 72
Burak Elmas (Kırmızı): 36
Yiğit Şardan (Gri): 12
3. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 38
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 70
Burak Elmas (Kırmızı): 34
Yiğit Şardan (Gri): 14
4. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 29
İbrahim Özdemir (Sarı): 9
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 47
Burak Elmas (Kırmızı): 38
Yiğit Şardan (Gri): 18
5. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 35
İbrahim Özdemir (Sarı): 2
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 65
Burak Elmas (Kırmızı): 36
Yiğit Şardan (Gri): 21
6. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 31
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 54
Burak Elmas (Kırmızı): 36
Yiğit Şardan (Gri): 27
7. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 26
İbrahim Özdemir (Sarı): 0
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 66
Burak Elmas (Kırmızı): 45
Yiğit Şardan (Gri): 14
8. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 28
İbrahim Özdemir (Sarı): 2
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 68
Burak Elmas (Kırmızı): 34
Yiğit Şardan (Gri): 18
9. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 21
İbrahim Özdemir (Sarı): 7
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 56
Burak Elmas (Kırmızı): 47
Yiğit Şardan (Gri): 23
10. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 25
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 59
Burak Elmas (Kırmızı): 44
Yiğit Şardan (Gri): 7
11. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 30
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 44
Burak Elmas (Kırmızı): 53
Yiğit Şardan (Gri): 18
12. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 17
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 41
Burak Elmas (Kırmızı): 57
Yiğit Şardan (Gri): 23
13. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 18
İbrahim Özdemir (Sarı): 3
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 45
Burak Elmas (Kırmızı): 59
Yiğit Şardan (Gri): 24
14. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 34
İbrahim Özdemir (Sarı): 3
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 15
Burak Elmas (Kırmızı): 45
Yiğit Şardan (Gri): 36
15. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 17
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 41
Burak Elmas (Kırmızı): 67
Yiğit Şardan (Gri): 18
16. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 30
İbrahim Özdemir (Sarı): 1
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 49
Burak Elmas (Kırmızı): 54
Yiğit Şardan (Gri): 25
17. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 34
İbrahim Özdemir (Sarı): 6
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 44
Burak Elmas (Kırmızı): 53
Yiğit Şardan (Gri): 26
18. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 16
İbrahim Özdemir (Sarı): 3
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 41
Burak Elmas (Kırmızı): 49
Yiğit Şardan (Gri): 22
19. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 18
İbrahim Özdemir (Sarı): 1
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 37
Burak Elmas (Kırmızı): 68
Yiğit Şardan (Gri): 17
20. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 29
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 36
Burak Elmas (Kırmızı): 52
Yiğit Şardan (Gri): 18
21. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 33
İbrahim Özdemir (Sarı): 1
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 45
Burak Elmas (Kırmızı): 48
Yiğit Şardan (Gri): 18
22. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 30
İbrahim Özdemir (Sarı): 3
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 47
Burak Elmas (Kırmızı): 43
Yiğit Şardan (Gri): 14
23. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 33
İbrahim Özdemir (Sarı): 1
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 43
Burak Elmas (Kırmızı): 70
Yiğit Şardan (Gri): 9
24. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 39
İbrahim Özdemir (Sarı): 1
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 56
Burak Elmas (Kırmızı): 58
Yiğit Şardan (Gri): 10
25. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 40
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 61
Burak Elmas (Kırmızı): 65
Yiğit Şardan (Gri): 10
26. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 50
İbrahim Özdemir (Sarı): 2
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 50
Burak Elmas (Kırmızı): 51
Yiğit Şardan (Gri): 23
27. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 43
İbrahim Özdemir (Sarı): 2
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 36
Burak Elmas (Kırmızı): 64
Yiğit Şardan (Gri): 55
28. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 20
İbrahim Özdemir (Sarı): 1
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 51
Burak Elmas (Kırmızı): 71
Yiğit Şardan (Gri): 51
29. SANDIK
Metin Öztürk (Mor): 25
İbrahim Özdemir (Sarı): 1
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 52
Burak Elmas (Kırmızı): 64
Yiğit Şardan (Gri): 34