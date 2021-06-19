Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu! İşte ilk sözleri...

Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda rakiplerinden fazla oy alan Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu.

19 Haziran 2021 Cumartesi - 16:19 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 23:03
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Galatasaray'da seçimli olağanüstü genel kurulunda oy sayma işlemi tamamlandı. Seçimde 8 bin 500 üye oy kullanma hakkına sahipken oy kullanan 4731 üyeden 1541'ini alan Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu. Sarı kırmızılıların yeni başkanı ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak.
 
Galatasaray Lisesi’nde yapılan seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarıştı. Seçimde 8 bin 500 üye oy kullanma hakkına sahipken oy kullanan üye sayısı 4731 olarak açıklandı.
 
Sarı-kırmızılı kulübün 5 adayı, belirlenen sandıklarda oylarını kullanırken Galatasaray'ın divan üyesi olan teknik direktör Fatih Terim'in oy kullanmak için Galatasaray Lisesi'ne gelmemesi dikkat çekti. Oy kullanma işleminin bitmesiyle sandıklar salona getirildi ve oylar sayılmaya başlandı.
 
Büyük heyecana sahne olan oy sayımında Eşref Hamamcıoğlu'nu son sandıklarda geride bırakan Burak Elmas, sarı kırmızılı camianın yeni başkanı oldu.
 
Burak Elmas'ın listesi şu şekilde:
 
Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.
 
Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.
 
Burak Elmas: Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz
 
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Tüm üyelerimize bana ve ekibimize gösterdikleri teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Bu yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara, Galatasaray demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray kararını verdi. Yarından tezi yok birlik olup sorunları halledeceğiz. Birlikte çok şey başaracağız.
 
Seçimi kaybeden Eşref Hamamcıoğlu şu ifadeleri kullandı: Değerli Galatasaraylılar, sevgili Burak Elmas ve çalışma arkadaşları, kendi çalışma arkadaşlarım, ve tüm Galatasaraylılara sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu seçim ve sonuçları umarım Galatasaray'da kucaklaşma ve kardeşliğin başı olur.
 
İŞTE AÇILAN SANDIKLAR VE OY SAYILARI
 
TOPLAM OY SAYISI
 
Metin Öztürk (Mor): 893
İbrahim Özdemir (Sarı): 92
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 1500
Burak Elmas (Kırmızı): 1541
Yiğit Şardan (Gri): 679
 
 
SANDIKLARA GÖRE OY SAYISI
 
1. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 32
İbrahim Özdemir (Sarı): 5
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 48
Burak Elmas (Kırmızı): 27
Yiğit Şardan (Gri): 16
 
2. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 46
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 72
Burak Elmas (Kırmızı): 36
Yiğit Şardan (Gri): 12
 
3. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 38
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 70
Burak Elmas (Kırmızı): 34
Yiğit Şardan (Gri): 14
 
4. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 29
İbrahim Özdemir (Sarı): 9
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 47
Burak Elmas (Kırmızı): 38
Yiğit Şardan (Gri): 18
 
5. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 35
İbrahim Özdemir (Sarı): 2
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 65
Burak Elmas (Kırmızı): 36
Yiğit Şardan (Gri): 21
 
6. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 31
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 54
Burak Elmas (Kırmızı): 36
Yiğit Şardan (Gri): 27
 
7. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 26
İbrahim Özdemir (Sarı): 0
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 66
Burak Elmas (Kırmızı): 45
Yiğit Şardan (Gri): 14
 
8. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 28
İbrahim Özdemir (Sarı): 2
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 68
Burak Elmas (Kırmızı): 34
Yiğit Şardan (Gri): 18
 
9. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 21
İbrahim Özdemir (Sarı): 7
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 56
Burak Elmas (Kırmızı): 47
Yiğit Şardan (Gri): 23
 
10. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 25
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 59
Burak Elmas (Kırmızı): 44
Yiğit Şardan (Gri): 7
 
11. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 30
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 44
Burak Elmas (Kırmızı): 53
Yiğit Şardan (Gri): 18
 
12. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 17
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 41
Burak Elmas (Kırmızı): 57
Yiğit Şardan (Gri): 23
 
13. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 18
İbrahim Özdemir (Sarı): 3
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 45
Burak Elmas (Kırmızı): 59
Yiğit Şardan (Gri): 24
 
14. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 34
İbrahim Özdemir (Sarı): 3
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 15
Burak Elmas (Kırmızı): 45
Yiğit Şardan (Gri): 36
 
15. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 17
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 41
Burak Elmas (Kırmızı): 67
Yiğit Şardan (Gri): 18
 
16. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 30
İbrahim Özdemir (Sarı): 1
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 49
Burak Elmas (Kırmızı): 54
Yiğit Şardan (Gri): 25
 
17. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 34
İbrahim Özdemir (Sarı): 6
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 44
Burak Elmas (Kırmızı): 53
Yiğit Şardan (Gri): 26
 
18. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 16
İbrahim Özdemir (Sarı): 3
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 41
Burak Elmas (Kırmızı): 49
Yiğit Şardan (Gri): 22
 
19. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 18
İbrahim Özdemir (Sarı): 1
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 37
Burak Elmas (Kırmızı): 68
Yiğit Şardan (Gri): 17
 
20. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 29
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 36
Burak Elmas (Kırmızı): 52
Yiğit Şardan (Gri): 18
 
21. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 33
İbrahim Özdemir (Sarı): 1
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 45
Burak Elmas (Kırmızı): 48
Yiğit Şardan (Gri): 18
 
22. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 30
İbrahim Özdemir (Sarı): 3
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 47
Burak Elmas (Kırmızı): 43
Yiğit Şardan (Gri): 14
 
23. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 33
İbrahim Özdemir (Sarı): 1
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 43
Burak Elmas (Kırmızı): 70
Yiğit Şardan (Gri): 9
 
24. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 39
İbrahim Özdemir (Sarı): 1
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 56
Burak Elmas (Kırmızı): 58
Yiğit Şardan (Gri): 10
 
25. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 40
İbrahim Özdemir (Sarı): 4
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 61
Burak Elmas (Kırmızı): 65
Yiğit Şardan (Gri): 10
 
26. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 50
İbrahim Özdemir (Sarı): 2
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 50
Burak Elmas (Kırmızı): 51
Yiğit Şardan (Gri): 23
 
27. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 43
İbrahim Özdemir (Sarı): 2
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 36
Burak Elmas (Kırmızı): 64
Yiğit Şardan (Gri): 55
 
28. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 20
İbrahim Özdemir (Sarı): 1
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 51
Burak Elmas (Kırmızı): 71
Yiğit Şardan (Gri): 51
 
29. SANDIK
 
Metin Öztürk (Mor): 25
İbrahim Özdemir (Sarı): 1
Eşref Hamamcıoğlu (Yeşil): 52
Burak Elmas (Kırmızı): 64
Yiğit Şardan (Gri): 34

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