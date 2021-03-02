Galatasaray'ın yeni sol beki hazır

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Makedon sol bek Ezgjan Alioski, kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Leeds United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ezgjan Alioski, kulübünden gelen teklifi geri çevirdi. Menajeriyle temasa geçen Makedon sol bek, yeni bir kulüp ve yeni bir macera istediğini iletti.

EN BÜYÜK ADAY GALATASARAY

Leeds United'ın 16 yıl sonra Premier Lig hasretini bitirmesinin mimarlarından biri olan Alioski için menajer Marcelo Bielsa'nın çağrısının da yetersiz kaldığının altı çizildi. Galatasaray'ın 29 yaşındaki Alioski için en büyük aday olduğu bilgisi de verildi.

Marcelo Saracchi'nin sezon sonunda bonservisi alması beklenmeyen sarı kırmızıların bedelsiz Yedlin transferi sonrasında Alioski'yi de bitirebileceği kaydedildi.

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