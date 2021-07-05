Galatasaray'ın yeni sol beki Karim Hafez oluyor

Sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray, Karim Hafez'le ilgileniyor.

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 10:26
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Sol bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın, gözünü yurt içine çevirdiği belirtildi. Mısır basınından "Mercatoday"in haberine göre sarı-kırmızılılar, Malatyaspor'un Mısırlı sol beki Karim Hafez ile temasa geçti.
 
Mustafa Muhammed ile yakın arkadaşlığı bulunan Karim'in, kulüpler anlaşırsa Galatasaray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'ın dışında Süper Lig'den 2 kulübün daha ilgisi olduğu da belirtildi.
 
ASİSTLERİYLE ÖNE ÇIKTI
 
Karim Hafez, Süper Lig'de geçen sezon 33 maçta 9 asist yaptı ve en çok gol pası veren 6 oyuncudan birisi oldu. 2018'den bu yana Türkiye'de olan 1,75'lik oyuncunun Malatyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Etiketler: karim hafez galatasaray
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