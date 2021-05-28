Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü Hakan Balta oldu!

Galatasaray Kulübü Sportif Direktörlük yapılanması için Hakan Balta'yı uygun gördü.

28 Mayıs 2021 Cuma - 14:13
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Mustafa Cengiz’in ‘Fatih Terim’le çalışmayacağım’ demesinin ardından yeni hoca arayışlarını sürdüren Galatasaray’da görüşmeleri Abdurrahim Albayrak’ın yaptığı öğrenilirken, sarı kırmızılı kulübün teknik yapı anlamında büyük bir değişim yaşayacağı belirtildi.

HAKAN BALTA ANADOLU'DA!
 
Mircea Lucescu, Okan Buruk, Bülent Korkmaz gibi tecrübeli teknik adamları gündemine alan Galatasaray’da Sportif Direktörlük sisteminin getirileceği anlaşılırken, yönetimin bu koltuk için Hakan Balta’yı düşündüğü ortaya çıktı. Şu anda Anadolu’da hem TFF 1.Lig hem de alt liglerdeki yetenekli futbolcuları tek tek takip ettiği anlaşılan Hakan Balta’nın Başkan Cengiz ve Albayrak’a geniş çaplı bir rapor hazırlayacağı ifade edilirken, sarı kırmızılı ekibin ‘Yeni Kerem Aktürkoğlu’ modasını devam ettireceği bildirildi.

ŞARDAN'IN LİSTESİNDE ALBAYRAK
 
Başkanlık seçimleri için kesin tarihin belli olmasının ardından yeni bir sürece girecek olan Galatasaray’da son olarak Yiğit Şardan’ın adaylığını açıklaması bir hayli dikkat çekerken, Şardan’ın listesinde Abdürrahim Albarak isminin bulunması ise ayrıca ilgi topladı. Yeniden yapılanma için elini taşın altına koyan Abdürrahim Albayrak’ın Mustafa Cengiz’in de desteğini aldığı vurgulanırken, atılan adımların ardından Fatih Terim’in kesin olarak silindiği anlaşıldı. (Diriliş Postası)

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Etiketler: hakan balta galatasaray
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