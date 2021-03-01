Galatasaray'ın yeni transferi Etebo!

Galatasaray'da Fatih Terim 'in son sürprizi Oghenekaro Peter Etebo oldu.

Taylan Antalyalı ile sezona başlayan ve yetenekli oyuncusundan kimsenin beklemediği şekilde 'regista' olarak yüksek performans alan Fatih Terim, kendisinden beklentiler iyice düşen Etebo'dan defansif orta sahada yararlanma kararı aldı.

Antrenmanlarda kendini gösteren Etebo, sezon başındaki görüntüsünde uzaklaştı ve dinamik, diri bir görüntü ortaya koydu.

ŞANS BULDU, FORMAYI KAPTI

Öncelikle Kasımpaşa maçında Fatih Terim'den görevi alan Etebo, girdiği 11 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Nijeryalı oyuncu 2 şut engelledi, 1 top kaptı ve 2 kez pas arası yaptı.

Etebo'nun zirve performansı ise Alanyaspor deplasmanında geldi. Fatih Terim'in taktik stratejisinde önemli bir yer tutan Etebo, o maçta 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. 2 kez top kaptı, 3 kez uzaklaştırma yaptı, 1 kez şut engelledi.

ERZURUM KARŞISINDA ZİRVE YAPTI

Nijeryalı oyuncunun yüksek formu Erzurum spor karşılaşmasında da devam etti. Önceki 2 maçta pas isabet oranı %65 civarında olan Etebo, Erzurum karşısında bu rakamı da %94.1'e çekti. İkili mücadelelerdeki başarısını bu maçta da 11'de 7 ile devam ettirdi. 2 kez top kapan Etebo, 2 kez de pas arası yaptı.

SIFIR HATAYLA 3 KRİTİK MAÇ ÇIKARDI

Etebo, bu 3 maçta da gole, pozisyona, şuta ya da penaltıya neden olan bir hata yapmadı.

ONYEKURU İLE MORAL BULDU

Nijeryalı futbolcunun çıkışında teknik direktör Fatih Terim kadar vatandaşı Henry Onyekuru'nun transferinin önemli rolü oldu. Gündelik hayatında sürekli Onyekuru ile birlikte olan Etebo, G.Saray'da iki dönem forma giyen futbolcunun gelişi ile birlikte takımla daha çok kaynaştı.

STOKE İNDİRİM YAPARSA ALINACAK