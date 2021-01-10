Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru İstanbul'da

Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle dün sabah saatlerinde Nijerya’nın başkenti Lagos’tan İstanbul’a gelen Henry Onyekuru daha sonra aktarmalı olarak Fransa’nın Nice şehrine uçtu. İstanbul’da kalan yıldız futbolcun ailesinin 3 üyesinin beraberlerinde 10 valizinin bulunması dikkat çekti.

SATIN ALMA BEDELİ 4 MİLYON EURO



Henry Onyekuru için Monaco'ya 750 bin euro kiralama bedeli, kendisine ise geçen sezon olduğu gibi 650 bin euro maaş ödeyecek. Yarım sezonluğuna gelecek olan 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 1 yıl da opsiyon konulması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcunun satın alma bedeli ise 4 milyon euro olacak.

