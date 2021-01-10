Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru İstanbul'da

Galatasaray ile anlaşan Henry Onyekuru İstanbul'a geldi.

10 Ocak 2021 Pazar - 10:24 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 10:31
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Galatasaray’ın dönmesini istediği, ancak Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir ile de adı anılan Henry Onyekuru, ailesini İstanbul’a bıraktıktan sonra Fransa’ya uçtu.
 
Monaco’nun Nijeryalı futbolcusu, ailesi ile birlikte dün sabah İstanbul’a geldi. Yıldız futbolcu, İstanbul Havalimanı’ndan aktarmalı olarak Fransa’nın Nice şehrine uçarken, ailesi İstanbul’da kaldı. Beraberlerinde getirdikleri 10 bavulu ve ailesini Türkiye’de bırakan Nijeryalı kanat oyuncusunun kulübü ile işlemleri halledip İstanbul’a geleceği diye getirildi.
Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac’ın, “Ayrılmak istiyor” dediği sarı-kırmızılı futbolcunun ara transfer döneminde Fransa Ligi’nden uzaklaşacağı belirtilmişti. Onyekuru için Galatasaray adı daha öne çıkmış olsa da, diğer kulüplerle yapılacak görüşme de transfer için belirleyici olacak.
 

Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle dün sabah saatlerinde Nijerya’nın başkenti Lagos’tan İstanbul’a gelen Henry Onyekuru daha sonra aktarmalı olarak Fransa’nın Nice şehrine uçtu. İstanbul’da kalan yıldız futbolcun ailesinin 3 üyesinin beraberlerinde 10 valizinin bulunması dikkat çekti.

SATIN ALMA BEDELİ 4 MİLYON EURO
 
Henry Onyekuru için Monaco'ya 750 bin euro kiralama bedeli, kendisine ise geçen sezon olduğu gibi 650 bin euro maaş ödeyecek. Yarım sezonluğuna gelecek olan 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 1 yıl da opsiyon konulması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcunun satın alma bedeli ise 4 milyon euro olacak.
 

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Etiketler: onyekuru galatasaray
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