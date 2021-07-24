Galatasaray'ın yeni transferi Rumen Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi

24 Temmuz 2021 Cumartesi - 13:01
Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau, İstanbul
'a geldi. Romanya
'nın başkenti Bükreş'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau'yu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Umarım her şey iyi gidecek." ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki 10 numara öğle saatlerinde sağlık
kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.