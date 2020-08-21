Galatasaray'ın yeni transferi Zach Hankins sözleşmesini feshetti!

Galatasaray Doğa Sigorta'nın 4 Ağustos'ta transferini açıkladığı Zach Hankins, "öngörülemeyen nedenler dolayısıyla" sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiğini açıkladı.

21 Ağustos 2020 Cuma - 18:09 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 18:13
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Galatasaray Doğa Sigorta'nın 4 Ağustos'ta transferini açıkladığı Zach Hankins, "öngörülemeyen nedenler dolayısıyla" sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiğini açıkladı.
 
 
Galatasaray'dan da açıklama geldi
Galatasaray Doğa Sigorta, bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Zach Hankins ile, oyuncunun sağlık problemleri nedeniyle karşılıklı anlaşma yapılarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
 
 
Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Zach Hankins ile kulübümüzün yolları, oyuncunun yaşadığı ve sezon öncesi hazırlık dönemimizi etkileyecek sağlık problemleri sebebiyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmıştır.
 
Zach Hankins'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz.
 
 

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Etiketler: Galatasaray yeni transfer Zach Hankins
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