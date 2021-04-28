Galatasaray'ın yıldızı Marcao Dinamo Kiev'e gidiyor

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev atağa geçti.

28 Nisan 2021 Çarşamba - 8:03
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Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Marcao'nun Dinamo Kiev'le görüşmeye başladığı ifade edildi. Brezilyalı futbolcunun, istediği şartları karşılayamayan Galatasaray'ın gelecek sezon sonunda bedelsiz gitmesini engellemek için Dinamo Kiev'le masaya oturmak zorunda kaldığı belirtildi. Ukrayna'da Dinamo Kiev ile şampiyonluğa ulaşan Mircea Lucescu sezon başında da Marcao'yu transfer etmek istemişti. Geçen sezon Roma'nın 13+2 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le 10 milyon euro civarında bir rakama anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. (Fotomac)
 

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Etiketler: marcao dinamo kiev galatasaray
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