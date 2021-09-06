Galatasaray İrfan Can Eğribayat için görüşmelere başladı

Yerli kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, İrfan Can Eğribayat için Göztepe ile görüşmelere başladı.

06 Eylül 2021 Pazartesi - 7:57
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Muslera'nın sezona kötü başlaması ve yeni yabancı kuralı sonrası Galatasaray'da yerli kaleci arayışları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in bu konudai ısrarı nedeniyle Sarı-Kırmızılı yönetim düğmeye bastı. Başkan Burak Elmas'ın İrfan Can Eğribayat'ın transferi için bugün Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'le görüşeceği öğrenildi. Alınan bilgilere göre İzmir kulübü, genç kalecinin fiyatını 4 milyon Euro olarak belirledi. Galatasaray'ın ise ilk teklifinin 2 milyon Euro olacağı ifade ediliyor. İrfan Can'ın İstanbul'a gelme isteği nedeniyle tarafların orta yolu bularak 8 Eylül'e kadar anlaşmayı sağlaması bekleniyor.
 

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Etiketler: irfan can eğribayat galatasaray
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