Galatasaray İrfan Can Kahveci'nin yerine 2 alternatif buldu

İrfan Can Kahveci transferinde sıkıntı yaşayan Galatasaray Orkun Kökçü ve Eric Pulgar'ı gündemine aldı.

20 Ocak 2021 Çarşamba - 8:09
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Galatasaray, İrfan Can'ı çok istiyor ancak Başakşehir'in uzlaşmaz tavrı nedeniyle alternatif çalışmaları da sürüyor. Salih Uçan ve Aytaç Kara "Bizim için yeterli değil" denilerek Terim'den veto yedi. Orkun Kökçü'ye onay çıktı. Ancak onun için alınan ilk fiyatlarda hiç de parlak değil. İrfan Can'a çok yakın rakamlar ortaya çıktı. Terim'i mutlu edecek orta saha oyuncuları aranmaya devam ediyor. İtalya'dan tam da bu iddiaları tamamlayacak bir haber geldi. Yerel La Nazione gazetesi Fiorentina'da forma giyen Şilili Erick Pulgar'ı, Leeds United ve Torino ile beraber Galatasaray'ın da izlediğini yazdı. Haberde başka detay verilmezken gözler Aslan'a çevrildi..

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Etiketler: eric pulgar Orkun Kökçü Galatasaray
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