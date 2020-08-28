Galatasaray - İstanbulspor (CANLI)

Hafta başındaki Eyüpspor maçı rakip takımdaki corona virüs vakası nedeniyle iptal edilen Galatasaray, ilk ciddi hazırlık karşılaşmasına İstanbulspor karşısında çıkıyor.

28 Ağustos 2020 Cuma - 17:02 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 18:12
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Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la yapıyor. 
 
 
Galatasaray 1-0 İstanbulspor
 
Dakika 21 Diagne   (1-0)
 
 
 
Galatasaray'ın 11'i: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Arda Turan, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Diagne
 
Sarı Kırmızılı ekibin Eyüpspor ile yapacağı maç, rakip takımdaki koronavirüs vakası nedeniyle iptal edilmişti. Teknik patron Fatih Terim, takımın son durumunu analiz etme fırsatını yakalayacak. Yeni transferler Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray formasını ilk kez İstanbulspor'a karşı giymeleri bekleniyor.  
 

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Etiketler: Galatasaray İstanbulspor maç
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