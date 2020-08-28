Galatasaray - İstanbulspor (CANLI)

28 Ağustos 2020 Cuma - 17:02
| Son Güncelleme : 28 08 2020 - 18:12
Galatasaray 1-0 İstanbulspor
Dakika 21 Diagne (1-0)
Galatasaray'ın 11'i:
Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Arda Turan
, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Diagne
Sarı Kırmızılı ekibin Eyüpspor ile yapacağı maç, rakip takımdaki koronavirüs vakası nedeniyle iptal edilmişti. Teknik patron Fatih Terim
, takımın son durumunu analiz etme fırsatını yakalayacak. Yeni transferler Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray formasını ilk kez İstanbulspor'a karşı giymeleri bekleniyor.