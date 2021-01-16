Galatasaray istedi Cadiz ve Anderlecht devreye girdi

16 Ocak 2021 Cumartesi - 8:33
İsmi daha önce Galatasaray
ile de anılan Ndayishimiye sadece Cadiz’in radarında değil. Belçika’nın önde gelen kulüplerinden Anderlecht’te oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ligde 15, kupada 2 maç olmak üzere toplam 17 maçta forma giydi ve takımına 2 gollük katkı sağladı. Malatyasporlu yetkililerin gelen teklifleri değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerde oyuncuyla ilgili kararı vereceği öğrenildi.
Ndayishimiye, Cadiz’e transfer olması halinde daha önce Beşiktaş
’ta da forma giyen Alvaro Negredo ile de takım arkadaşı olacak.