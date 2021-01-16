Galatasaray istedi Cadiz ve Anderlecht devreye girdi

İsmi daha önce Galatasaray ile de anılan Ndayishimiye sadece Cadiz’in radarında değil. Belçika’nın önde gelen kulüplerinden Anderlecht’te oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ligde 15, kupada 2 maç olmak üzere toplam 17 maçta forma giydi ve takımına 2 gollük katkı sağladı. Malatyasporlu yetkililerin gelen teklifleri değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerde oyuncuyla ilgili kararı vereceği öğrenildi.