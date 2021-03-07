Galatasaray itirafı dikkat çekti

Dün akşam oynadığı futbolla yine kalitesini konuşturan Ghezzal, Gaziantep maçından sonra " Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarından önce bu galibiyeti almak ve onların üzerinde baskı yaratmak önemliydi" ifadelerini kullandı.

07 Mart 2021 Pazar - 9:47
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Gaziantep FK'yı 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Baskıyı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üzerine attıklarını ifade eden Ghezzal, "Çok zor bir maçtı, bunu biliyorduk. Golü erken bulduk ve işi biraz daha kolaylaştırabilirdik. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarından önce bu galibiyeti almak ve onların üzerinde baskı yaratmak önemliydi. Maçları tek tek ele almayı düşünüyoruz. Zor maçlarımız var. Özellikle bugünkü maçı, bir derbi ya da büyük maçtan daha önemli olarak yorumluyorum" dedi..

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Etiketler: ghezzal beşiktaş
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