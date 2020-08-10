Galatasaray, Jakub Moder'i istiyor

Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-Kırmızılılar, Polonya ekibi Lech Poznan'da forma giyen Jakub Moder için girişimlere başladı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:28
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray yeni 10 numarasını İtalya'da buldu! Transferi Muslera bitirecek Feghouli'den iyi haber! 5 milyon euro'luk teklif... Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı Galatasaray'dan sürpriz Mehmet Ekici hamlesi! İmzalar her an atılabilir UEFA açıkladı! Galatasaray yükümlülüklerini yerine getirdi

Polonya basınındaki manşetleri dün Galatasaray süsledi. Sarı-kırmızılı kulübün Lech Poznan'ın sol açığı Kamil Jozwiak için 2 milyon Euro'luk teklif yaptığı gündemi meşgul etti. Ancak Sabah, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Polonyalı oyuncunun Kamil Jozwiak değil Jakub Moder olduğu bilgisine ulaştı. İşte detaylar:
 
ARAŞTIRMA EKİBİ BULDU, ÖNERDİ
 
Galatasaray, orta sahasında yeni sezonda köklü değişikliğe hazırlanıyor. Selçuk İnan futbolu bıraktı, Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmeleri sona erdi, Belhanda kadroda düşünülmüyor. Stoperde başarıyla tutan Marcao gibi orta sahaya da scout transferi planlayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Polonya'da buldu. Lech Poznan'da 26 karşılaşmada 5 gol-5 asiste imza atan Jakub Moder için girişimler başladı.
 
 
 
ASLAN'IN TEKLİFİ 2 MİLYON EURO
 
21 yaşındaki oyuncu, 6- 8-10 numara pozisyonlarında görev yapıyor ve iki ayağını da kullanıyor. Gençliği, dinamizmi ve düşük maliyetiyle Terim'in iki yönlü orta saha kriterine uyan Moder'in transferini G.Saray, 2 milyon Euro'ya bitirmeye çalışıyor. Polonya U-21 Milli Takımı'nda da görev yapan orta saha oyuncusu ülkesinde geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.
 
Kaynak: Sabah
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Jose Sosa transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken yeni adresi... Jose Sosa transferinde sürpriz gelişme! Fenerbahçe derken yeni adresi...
Cristiano Ronaldo'nun 7 milyon dolarlık tatil keyfiCristiano Ronaldo'nun 7 milyon dolarlık tatil keyfi Erol Bulut'un transfer listesi belli oldu!  3 ismi sildi, 6 transfer istediErol Bulut'un transfer listesi belli oldu!  3 ismi sildi, 6 transfer istedi Galatasaray'dan ters köşe! Fatih Terim orta sahanın yeni yıldızını bulduGalatasaray'dan ters köşe! Fatih Terim orta sahanın yeni yıldızını buldu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.