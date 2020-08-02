Galatasaray, Jean-Ricner Bellegarde transferini bitiriyor!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'la ilgili Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Sarı Kırmızılılar'ın Jean-Ricner Bellegarde'ı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

02 Ağustos 2020 Pazar - 16:18 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 16:27
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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan, önümüzdeki sezona ise taze bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray'la ilgili Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Buna göre Sarı Kırmızılılar, Strasbourg forması giyen Jean-Ricner Bellegarde'ı kadrosuna katmaya çok yakın.
 
Strasbourglu gazeteci Nicolas Corvillac, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Strasbourg ve Galatasaray Jean-Ricner Bellegarde için görüşme hâlinde. 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Türk kulübü yakından ilgileniyor ve 2 milyon euroluk bir anlaşmadan konuşuluyoru. Bellegarde'ın menajeri önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek." ifadelerini kullandı.
 
 
 
 
Kulübüyle üç yıl daha mukavelesi bulunan Haiti kökenli genç futbolcu, geride kalan sezonda 30 maçta görev yapmış ve 1 gol, 1 asist kaydetmişti. (Fanatik)
 

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Etiketler: Süper Lig Galatasaray Galatasaray transfer
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