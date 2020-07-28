Galatasaray, Kaan Ayhan transferini bitirmek üzere

Transfer çalışmalarına hız veren ve Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile Kerem Aktürk'ü kadrosuna katan Galatasaray'da yerli harekatı devam ediyor. Fenerbahçe'nin de çok istediği Kaan Ayhan ile anlaşmaya varan Galatasaray, milli futbolcunun bonservisini almak için 31 Temmuz’a kadar 2.5 milyon Euro Fortuna Düsseldorf’a yatırmak zorunda.

28 Temmuz 2020 Salı - 7:40
İLGİLİ HABERLER
Hulk, Türkiye’den teklif aldığını doğruladı Emre Kılınç imzaladı! 4 yıllık sözleşme Sinan Gümüş geri dönüyor... Beto Galatasaray'a transfer oluyor Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray ve transfer itirafı!

Süper Lig'de 6. tamamlanan sezonun ardından büyük bir yapılanma içerisine giren ve Ağustos ayının ilk bölümüne tüm transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri Kaan Ayhan'ın transferi. Fatih Terim'in milli takımdan da öğrencisi olan 25 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Ajansspor'da yer alan habere göre; Galatasaray, hedefindeki isimlerden Kaan Ayhan ile her konuda anlaştı. 
 
Galatasaray'ın sadece 4 günü var
 
Devreye Fenerbahçe tarafından isimler girmesine rağmen “Tercihim Galatasaray” diyen milli futbolcuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılıların sadece 4 günü var. 
 
Şu an sıcak para sıkıntısı yaşayan Galatasaray Kaan Ayhan’ın bonservisini almak için 31 Temmuz’a kadar 2.5 milyon Euro Fortuna Düsseldorf’a yatırmak zorunda. Galatasaray yönetimi bir an önce bu parayı bir araya getirmeye çalışırken, tüm şartlar seferber ediliyor. Sarı-kırmızılılar 4 gün içerisinde ödeme yaptığı takdirde Kaan, aslan olacak.
 
25 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 34 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması! Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması!
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın ardından 10 numarayı da bitiriyorFenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın ardından 10 numarayı da bitiriyor Ünlü spor spikeri sosyal medyayı salladı!Ünlü spor spikeri sosyal medyayı salladı! Eden Silva, Serena Williams’ın izinden gidiyorEden Silva, Serena Williams’ın izinden gidiyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.