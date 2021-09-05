Galatasaray Kadın Futbol Takımı kuruldu! Teknik direktör Nurcan Çelik oldu!

Galatasaray Kulübü, Kadın Futbol Takımı’nı kurdu ve teknik direktörlük görevine de eski milli futbolcu Nurcan Çelik’i getirdi.

Bir ay önce Kadın Futbol Takımı için adımlarını atan ve TFF’ye başvuran Galatasaray ’ın ilk sezonunda Süper Lig mi yoksa bir alt ligde mi mücadele edeceğine UEFA karar verecek.

Önümüzdeki hafta lansmanı yapılacak Galatasaray Kadın Futbol Takımı şubesi ile alakalı Başkan Yardımcısı Rezan Epödemir, Spor Arena’na şu açıklamayı yaptı:

“Kadın Futbol Takımı’nı kurmak bizim önceliklerimizden bir tanesiydi. Yaklaşık 1 ay önce kurduk. Kadının toplumsal hayatta öncü olması gerektiğini düşünüyoruz. İş ve sanat hayatında olduğu gibi sporda da öncü olması gerektiği düşüncesindeyiz. Kadını önceleyen bir yaklaşımın egemen kılınması gerektiği fikrindeyiz. Bu meseleye hem başarı hem de sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. Nurcan Çelik ile de teknik direktörlük konusunda anlaştık. Kendisi milli takım forması da giymiş çok iyi bir Galatasaraylı. Aynı zamanda çok ağır hastalıkları ve badireleri atlatmış çok güçlü bir kadın. Bu yönüyle de sembol bir isim.

OYUNCULARLA DA ANLAŞTIK

Oyuncularla da önemli ölçüde anlaştık. Küçükçekmece Belediyesi ile de görüştük ve oraya Kadın Futbol Takımımız için sosyal tesisler yapıyoruz. Kullanım hakkı Galatasaray’da olacak. Bu hafta içi protokollerini de yapacağız. Kadın Futbol Takımımıza da hem forma, hem isim hakkı hem de göğüs, kol sponsoru olarak yoğun bir talep var. Hepsi hazır. Galatasaray Kadın Futbol Takımı tüm branşlarda olduğu gibi çok güçlü şekilde geliyor. Şampiyonluk hedefi ile geliyor” (Hürriyet)