Galatasaray - Kasımpaşa (CANLI ANLATIM)

90+4' MAÇ SONA ERDİ... GALATASARAY 2 KASIMPAŞA 1 92'Kasımpaşa uzatma anlarında tüm hatlarıyla beraberlik golünü arıyor. Galatasaray ise tüm hatlarıyla kapanıyor.

91' Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan takım Galatasaray.



90'KAÇTI! Kasımpaşa çok adamla etkili geldi. Thelin'in taşıdığı atakta Aytaç'ın şutu savunmadan döndü. Devamında Hadergjonaj vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. 90'Bu arada maçın sonuna en az 4 dakika ilave edildi. 88'GOL Mostafa Mohamed penaltıda tam ortaya doğru bir vuruş yaptı ve soluna doğru uçan kaleci Ertuğrul'u avladı: 2-1



87'Mostafa Mohamed topun başına geçti. Penaltı noktasının çevresi balçık olduğu için Galatasaraylı oyun cular o bölgeyi elleriyle temizledi. 86'PENALTI! Galatasaray'da orta alandan içeri doldurulan top Luyindama'dan arkaya sekti. Orada topu alan Onyekuru kaleciyi çalımlamak isterken Ertuğrul'un müdahalesiyle yerde kaldı, hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 81'Kasımpaşa'da Kevin Varga, Ömer Bayram'ı çekerek durdurunca sarı kart gördü.

81'Galatasaray'da Martin Linnes yerini Younes Belhanda'ya bıraktı.

81'Varga, Kasımpaşa adına maçtaki 2. isabetli şutu çekti. İlk isabetli şutta Thelin golü bulmuştu.

80'Sağ çaprazdan içeri sokulan Kevin Varga soluna çekip vurdu, Muslera üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti. 79'Kritik maçta son 10 dakika... 1-1'lik eşitlik sürüyor.

78'Galatasaray topu üçüncü bölgeye taşımakta ve orada tutmakta zorlanıyor.

76'Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu yerini DeAndre Yedlin'e bıraktı.

75'Galatasaray'ın hücum hattı ikinci yarıda çok fazla etkili olamadı. Kasımpaşa ikinci yarıda ön alanda daha iyi. 72'Etebo'dan topu çalan Hodzic sol kanattan son çizgiye inmek istedi ancak araya giren Luyindama topu taca göndererek tehlikeyi savuşturdu.

71'Galatasaray'da Ryan Babel yerini Ryan Donk'a bıraktı.

70'Galatasaray'da Gedson Fernandes yerini Emre Akbaba'ya bıraktı.

70'Galatasaray'da Emre Kılınç yerini Henry Onyekuru'ya bıraktı. 65'Duran toplar maçın kaderini belirleyecek gibi görünüyor. İki takım da organize atak geliştiremiyor.

63'Karşılıklı top kayıplarının sayısı bir hayli arttı. Zemine takılan top sürekli el değiştiriyor.

61'Zeminin bazı noktaları, su birikintileri nedeniyle balçık haline geldi. Oyuncular topu sürmekte çok zorlanıyor. Yağış da etkisini iyice artırdı.

60'Kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Türk Telekom Stadyumu'nun zemini de oldukça ağırlaştı. 59'Karşılaşmada son yarım saatlik dilime 1-1'lik eşitlikle giriliyor.

57'Kasımpaşalı Isaac Thelin, çıktığı son 3 maçta da GOL sevinci yaşamış oldu.

55'Kerem Aktürkoğlu ile Kevin Varga arasındaki mücadele bir süre VAR tarafından kontrol edildi ancak hakeme herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmedi. Oyun yeniden başladı. 52'Kasımpaşa golden sonra da rakip yarı alanda baskı kurmaya çalışıyor.

51'Kasımpaşa'nın devre arasında kadrosuna kattığı Isaac Thelin, Süper Lig'deki 4. golünü kaydetti.

50'GOL Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası Hajradinovic ortaladı, Muslera'nın boşa çıktığı topa penaltı noktası üzerinden Thelin kafayı vurdu ve maça denge getirdi: 1-1 49'Karşılaşmanın ikinci yarısı oldukça hareketli başladı. Galatasaray yine baskılı başlarken Kasımpaşa ise kaptığı toplarla hızlı ataklar geliştirmeye çalışıyor.

47'Sol kanatta kaptığı topla içeri sokulmak isteyen Mostafa Mohamed, ceza alanına girmek üzereyken yerde kaldı. Galatasaray cephesi bu pozisyonda faul kararı bekledi ancak oyun devam etti.

46'DOKUNAMADI! Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Kevin Varga son çizgiden çok etkili bir orta kesti, yerden giden topa kale alanındaki Thelin dokunamadı. 45'Kasımpaşa'da Gilbert Koomson yerini Kevin Varga'ya bıraktı.

45'Türk Telekom Stadyumu'nda ikinci yarı başladı! 45' İLK YARI SONA ERDİ... GALATASARAY 1 KASIMPAŞA 0 41'Tempo bir hayli düştü, oyun orta alana sıkışmış durumda. 39'Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Ömer Bayram ortaladı, arka direkteki Kerem'den önce kaleci Ertuğrul çıktı ve topu aldı.

38'Galatasaray orta alanda yaptığı paslarla Kasımpaşa savunmasını üstüne çekmeye çalışıyor.

36'Karşılıklı top kayıpları nedeniyle iki takım da rakip kaleye gidemiyor.

34' Galatasaray maçının ilk 30 dakikasında 8 kurtarış yapan Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran, şimdiden Opta'nın detaylı istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana en yüksek sayısına ulaştı. 32'Kasımpaşa bu anlarda topla daha fazla oynayan taraf konumunda.

30'Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran şu ana dek tam 8 kurtarış yaptı. Ertuğrul, %88 kurtarış oranıyla oynuyor.

29'Mücadelenin üçte birlik dilimi Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle geride kalıyor.

28'Bu anlarda karşılıklı top kayıplarının sayısı artmaya başladı. 25'BABEL VURDU! Galatasaray akınında Babel sol çaprazdan ceza alanına girmeden sert vurdu, kaleci Ertuğrul topu güçlükle kornere çeldi.

24'Kerem sağ kanatta buluştuğu topla rakiplerinden çok iyi sıyrılıp son çizgiye indi, ortasında Kasımpaşa savunması topu karşıladı.

23'Galatasaray savunması şu ana dek Kasımpaşalı oyuncuların şutlarında topun kaleye gitmesine izin vermedi. 21'Kasımpaşa bu bölümde topla daha fazla oynayarak Galatasaray kalesinde pozisyon üretmeye çalışıyor.

19'Karşılaşmanın ilk 20 dakikası Galatasaray'ın tek farklı üstünlüğüyle geçiliyor.

18'Galatasaray'da Emre Kılınç, Kerem ve Mostafa Mohamed şu ana dek ön alanda çok etkili göründü.

17'Galatasaray ilk 10 dakikadaki yoğun baskı sonrası golü bulunca daha kontrollü bir oyuna döndü. 16'Dakikalar ilerledikçe zemin daha da ağırlaşıyor. Oyuncular zaman zaman topu sürmekte zorlanıyor.

15'Kasımpaşa topu rakip yarı alana taşımakta zorlanıyor.

14'Kasımpaşa'da Isaac Thelin, Marcao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

13'Galatasaray, Kasımpaşa maçının ilk 9 dakikasında çektiği yedinci isabetli şutta ilk golünü attı. 11'Ev sahibi ekip golden sonra da baskısını sürdürüyor.

10'Galatasaray, müthiş bir baskıyla başladığı karşılaşmanın ilk bölümünde golü bulmayı başardı.

9'Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Süper Lig'de ikinci kez GOL sevinci yaşadı.

8'GOL Galatasaray bir kez daha sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Mostafa Mohamed'in kafa vuruşunda kaleciden seken topu arka direkte Kerem tamamladı: 1-0

8'MÜTHİŞ ŞUT, MÜTHİŞ KURTARIŞ! Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışına açılan topa Etebo uzaklardan çok sert ve düzgün vurdu, kaleci Ertuğrul mükemmel bir hamleyle topu kornere çeldi.



7'ERTUĞRUL ÇIKARDI! Orta alanda topu alan Emre Kılınç şık hareketlerle içeri sokuldu, ceza alanı ön çizgisinden vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.



6'BİR ŞUT DAHA! Bu kez Linnes'ten pası alan Kerem Aktürkoğlu ceza alanı dışından sert vurdu, yerden giden topun giden top bir kez daha kalecide kaldı.



5'Maç karşılıklı ataklarla oldukça hızlı başladı.