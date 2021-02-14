Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi? İşte TT Stadı'nda son durum

Saat 16:00'da başlayacak maç öncesi yoğun kar yağışı kafalarda soru işareti bıraktı.

14 Şubat 2021 Pazar - 12:41
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Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki maçın daha önce 19:00'da başlaması planlanıyordu. İstanbul'da günlerdir beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle maçın başlama saati 16:00'a alınmıştı. Beklenen kar yağışı bu sabah İstanbul'u etkisi altına aldı.
 
MAÇ SAATİNDE HAVA NASIL OLACAK?
 
Galatasaray - Kasımpaşa maçı sırasında İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Bu sabah başlayan kar yağışının maç saatinde etkisini çok daha arttırması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 2 derece olacak.

 
STAT SEMİNİNDE ÖNLEM ALINMIŞTI
 
Galatasaray, günler öncesinde Türk Telekom Stadı'nın zeminine brandalar örtmüş ve yağacak kardan yeşil zemini korumak için önlemini almıştı. Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik de, sosyal medyadan fotoğraf paylaşarak 'Stadımız maça hazır' ifadelerini kullandı.

 
MAÇIN OYNANMAMA İHTİMALİ VAR MI?
 
Maçın ertelenmesiyle ilgili kararı hakem Erkan Özdamar verecek. Maçtan önce sahaya çıkacak olan Özdamar, brandaların kaldırılması sonrasında zeminin durumuna ve kar yağışının etkisine bakıp karar verecek.


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Etiketler: galatasaray kasımpaşa
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