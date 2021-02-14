Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi? İşte TT Stadı'nda son durum

MAÇ SAATİNDE HAVA NASIL OLACAK?

STAT SEMİNİNDE ÖNLEM ALINMIŞTI

MAÇIN OYNANMAMA İHTİMALİ VAR MI?

Maçın ertelenmesiyle ilgili kararı hakem Erkan Özdamar verecek. Maçtan önce sahaya çıkacak olan Özdamar, brandaların kaldırılması sonrasında zeminin durumuna ve kar yağışının etkisine bakıp karar verecek.