Galatasaray - Kasımpaşa ve Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saati değişti

Hiç kuşkusuz TFF, sıkışık takvimde maçların günü ve saatinde oynanması için büyük çaba sarf ediyor. Takımlar da bu düzene uyum sağlarken hava şartları işleri değiştirebiliyor.

Yurdu etkisi altına alması beklenen yoğun kar yağışının özellikle pazar günü İstanbul 'da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre pazar akşamı oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçının belirlenen saatinde kar yağışı yoğunlaşacak.

GALATASARAY MAÇININ SAATİ DEĞİŞTİ

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan ve 14 Şubat saat 19:00'da başlaması planlanan Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati 16:00 olarak değiştirildi.

BAŞVURULAR YAPILMIŞTI

Galatasaray ve Kasımpaşa kulüpleri ortak bir karar almıştı. Karar neticesinde TFF'ye başvuruda bulunan kulüpler, maç saatinin değişmesini talep etmişti.





BEŞİKTAŞ MAÇININ DA SAATİ DEĞİŞTİ Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 25. haftada oynanacak Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saatini de 19.00'dan 16.00'ya çekti. Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak 'ın kendisini aradığını dile getirerek, "Abdurrahim Bey beni aradı. Federasyonun da uygun görmesi halinde maçın 19.00'da değil de 16.00'da oynanması konusunda görüşümüzü istedi. Kasımpaşa Kulübü olarak bu haklı, gayet makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik. Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak 'maçı erkene alalım' diyorlar. Biz de 'olur' dedik. Bu çerçevede federasyona müracaat edeceklerini düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.

RİZE'DE KAR İHTİMALİ MEVCUT

Haftanın açılış maçında bugün 19.00’da Çaykur Rize ile Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı saatte bir yağış beklentisi bulunmuyor.

İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ

İzmir’deki Göztepe-Başakşehir maçı öncesi kar yağışı beklenmiyor. Pazar maçın oynanacağı saatte sağanak yağış gözüküyor.

KAYSERİ SAKİN

Aynı şekilde Kayseri spor - Ankara gücü maçı öncesi de şehirde kar yapışı beklenmiyor. Havanın kapalı olması beklenirken sıcaklığın sıfırın altına inme ihtimali ise yüksek.

TRABZON'DA YAĞMUR BEKLENTİSİ



Trabzonspor’un Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelede ise sıcaklık 6-7 derece civarında olacak. Kar yağışının beklenmediği Trabzon 'da yer yer hafif yağmur gözükebilir.

OLİMPİYAT'TA KAR BEKLENMİYOR AMA SICAKLIK -2

İstanbul’da soğuğun en fazla hissedildiği bölgelerinden Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük-Fenerbahçe maçı oynanacak. Cumartesi 19.00’da oynanacak mücadelede yağış beklenmiyor fakat sıcaklık eksi iki dereceyi bulacak.

HAVA SOĞUK, YAĞIŞ YOK

Konyaspor - Denizlispor maçında ise havanın çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

HATAY'DA HAVA GÜZEL



Hatayspor ile Alanyaspor arasında Antakya ’da oynanacak mücadele pazar 16.00’da başlayacak. Yağışın beklenmediği şehirde sıcaklık 9 derece.

ANTALYA'DA SAĞANAK YAĞMUR İHTİMALİ

Antalyaspor - Malatyaspor maçı esnasında sıcaklık 10 derecenin üzerinde olacak. Buna karşın bölgede maç esnasında sağanak yağmur beklentisi var.

KAPANIŞ MAÇINDA ANKARA'DA KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR