Galatasaray - Kayserispor maçı Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

GALATASARAY-KAYSERİSPOR

Son 3 lig maçından 9 puan çıkartıp zirveye yaklaşan Galatasaray'da sakat ve hasta oyuncuların çokluğu TD Fatih Terim'in canını sıkmıştır.Radamel Falcao'nun tedavisi sürerken; Emre Taşdemir, Peter Etebo ve Christian Luyindama'nın durumları maç saati netleşecek. Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk ve Younes Belhanda koronavirüs karantinasında...Eldivenler bir kez daha Fatih Öztürk'e emanet olacak. Hücum merkezinde Mbaye Diagne yer alacak. Savunma ikilisi Donk ve Marcao'dan oluşacak.

Sezona Bayram Bektaş ile başlayan Kayserispor ise, milli arada Samet Aybaba ile anlaştı.Aybaba, Kayseri'deki son antrenman öncesi; "İstanbul'dan iyi bir sonuçla evimize döneriz diye düşünüyorum..." demişti.Takımda Pedro Henrique cezalı; İlhan Depe, Wilfried Kanga ve Ömer Uzun sakat.Elde Silviu Lung gibi iyi bir kaleci, Cristian Sapunaru gibi tecrübeli bir savunmacı, Manuel Fernandes gibi bir virtüöz, Aaron Lennon gibi patlayıcı bir kanat ve Denis Alibec gibi kurt bir golcü var. Bakalım Samet Aybaba, 4. Kayserispor döneminde neler yapacak?

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın bu sezon ligde oynadığı 8 maçın 4'ü "2.5 ALT" biterken, diğer 4'ü hem "KG VAR" hem de "2.5 ÜST" oldu.

- Kayserispor'un Bayram Bektaş ile bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maç da "2.5 ALT" bitmişti.

- Fatih Terim ile Samet Aybaba daha önce 12 kez birbirlerine rakip oldu ve Aybaba sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. (7 Fatih Terim galibiyeti - 4 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray Kazanır" oldu!%53'lük kesim ciddi eksiklerine rağmen Fatih Terim'in öğrencilerinden 3 puan bekliyor...%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.