Galatasaray Keny Tete ile anlaşmak üzere

Galatasaray, havai fişek patlaması sonrası yaralanan Omar Elabdellaoui'nin sahalara dönüş sürecinin belirsizliği sebebiyle sağ bek transferi için arayışlara başladı. Yarım sezonluğuna sağ bek hattına kaliteli bir futbolcu katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, listenin ilk sırasına ise Fulham forması giyen Kenny Tete'yi yazdı.

Bu sezon Fulham'da yeteri kadar şans bulamayan Hollanda lı sağ bek için Cimbom , kısa süre içinde İngiliz ekibinin kapısını çalmayı planlıyor. 25 yaşındaki Tette'nin de Hollanda ile bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda yer almak için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve Galatasaray 'ın teklifine sıcak bakabileceği öğrenildi.