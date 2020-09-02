Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etti!

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

02 Eylül 2020 Çarşamba - 17:41
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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
 
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
 
Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
 
2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti
 
2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti
 
2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti
 
2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
 
 
 

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Etiketler: Galatasaray transfer anlaşma sözleşme Kerem Aktürkoğlu
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