Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etti!

02 Eylül 2020 Çarşamba - 17:41
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.