Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etti!

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.