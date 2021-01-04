Galatasaray Konya deplasmanına tam 7 eksikle gidiyor

Galatasaray, kritik Konyaspor deplasmanına 7 eksikle gidecek.

04 Ocak 2021 Pazartesi - 11:13
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Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında salı günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
 
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. 
 
Galatasaray ligde yaptığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 30 puan topladı.
 
Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İttifak Holding Konyaspor ise 19 puana sahip. 
 
- Takımda 7 eksik 
 
Galatasaray'da 7 futbolcu sakatlık ve cezaları nedeniyle salı günkü müsabakada forma giyemeyecek.
 
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui, maçın kadrosunda bulunamayacak.
 
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da salı günü takımdaki yerlerini alamayacak. 
 
- Üç oyuncu ceza sınırında 
 
Galatasaray'da Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
 
Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
 

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Etiketler: galatasaray konyaspor galatasaray sakat futbolcular
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