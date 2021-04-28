Galatasaray - Konyaspor (CANLI)

29'Karşılaşmanın üçte birlik dilimi golsüz eşitlikle geçiliyor. Maçta hala pozisyon yok.

27'Karşılıklı top kayıplarının sayısı bir hayli fazla. Bu nedenle iki takım da organize olamıyor. 25'Konyaspor bu kez sağ kanattan hızlı atağa çıktı. Savunma arkasına koşu yapan Diomande'nin son çizgiye inmeden ortaladığı top Muslera'da kaldı.

24'Galatasaray bu bölümde üçüncü bölgede top tutmakta zorlanıyor. Konyaspor kaptığı toplar sonrası hızlı ataklar geliştirmeye çalışıyor. 23'Konyaspor'da Sekidika sol kanattan bir anda bomboş durumda savunma arkasına sarktı. İçeri sokulurken pasını çıkarmak istedi ancak topu ayağına dolaştırınca ciddi bir tehlike büyümeden sonlandı.

22'Konyaspor da bu köşe vuruşunda tehlike yaratamadı. Top bir kez daha el değiştirdi.



21'Konyaspor ilk kez çok adamla rakip yarı alana geçti. Barış'ın sağ kanattan ortasında Etebo'ya çarpan top kornere çıktı.



20'Galatasaray bu duran topu etkili kullanamadı. Top Konyaspor'a geçti, golsüz eşitlik sürüyor.



19'Konyaspor'da Artem Kravets, Marcao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

18'Galatasaray rakip yarı alanın ortalarından, etkili olabileceği bir noktadan serbest vuruş kazandı.



17'Galatasaray, Etebo'nun savunma arkasına gönderdiği uzun toplarla etkili olma çabasında ancak Konyaspor savunması şu ana dek oldukça dikkatli...



15'Galatasaray topla oynama oranlarında büyük bir üstünlük yakalamış durumda ancak pozisyon üretmekte çok zorlanıyorlar.