Galatasaray - Konyaspor (CANLI)

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi yakından takip eden Galatasaray, TT Stadı'nda Konyaspor karşısında puan kaybetmek istemiyor...

28 Nisan 2021 Çarşamba - 20:04 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 21:01
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29'Karşılaşmanın üçte birlik dilimi golsüz eşitlikle geçiliyor. Maçta hala pozisyon yok.
 
27'Karşılıklı top kayıplarının sayısı bir hayli fazla. Bu nedenle iki takım da organize olamıyor.
 
25'Konyaspor bu kez sağ kanattan hızlı atağa çıktı. Savunma arkasına koşu yapan Diomande'nin son çizgiye inmeden ortaladığı top Muslera'da kaldı.
 
24'Galatasaray bu bölümde üçüncü bölgede top tutmakta zorlanıyor. Konyaspor kaptığı toplar sonrası hızlı ataklar geliştirmeye çalışıyor.
 
23'Konyaspor'da Sekidika sol kanattan bir anda bomboş durumda savunma arkasına sarktı. İçeri sokulurken pasını çıkarmak istedi ancak topu ayağına dolaştırınca ciddi bir tehlike büyümeden sonlandı.
 
22'Konyaspor da bu köşe vuruşunda tehlike yaratamadı. Top bir kez daha el değiştirdi.
 
21'Konyaspor ilk kez çok adamla rakip yarı alana geçti. Barış'ın sağ kanattan ortasında Etebo'ya çarpan top kornere çıktı.
 
20'Galatasaray bu duran topu etkili kullanamadı. Top Konyaspor'a geçti, golsüz eşitlik sürüyor.
 
19'Konyaspor'da Artem Kravets, Marcao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
 
18'Galatasaray rakip yarı alanın ortalarından, etkili olabileceği bir noktadan serbest vuruş kazandı.
 
17'Galatasaray, Etebo'nun savunma arkasına gönderdiği uzun toplarla etkili olma çabasında ancak Konyaspor savunması şu ana dek oldukça dikkatli...
 
15'Galatasaray topla oynama oranlarında büyük bir üstünlük yakalamış durumda ancak pozisyon üretmekte çok zorlanıyorlar.
 
14'Konyaspor'da Diomande, Mostafa Mohamed'le girdiği hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı. Oyun yine duraklıyor.
 
13'Maçta tempo bir hayli düşük. Galatasaray sabırla pas yapmayı sürdürüyor.
 
12'Etebo'nun uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Şener'in ortaya çevirdiği top kaleci Sehic'te kaldı ancak Şener için ofsayt bayrağı da havadaydı.
 
10'Konyaspor alanı çok iyi kapatıyor. Galatasaray şu ana dek rakip savunmayı aşmakta zorlanıyor.
 
9'Karşılaşmanın ilk bölümü düşük tempoda bir oyun neticesinde golsüz eşitlikle geçiliyor.
 
8'Konyaspor tüm hatlarıyla kapanıyor, Galatasaray oyunu rakip yarı alana yıktı.
 
7'Gedson Fernandes'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Marcao kafasının arkasıyla topu aşırtmak istedi ancak çerçeveyi tutturamadı.
 
5'Etebo'nun sağ kanattan bindiren Şener'e doğru göndermek istediği top doğrudan auta çıktı.
 
3'Galatasaray maça baskılı başlayan taraf oldu.
 
2'Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Sehic topu yumrukladı, sarı kırmızılılar bu duran topu etkili kullanamadılar.
 
2'Donk, Sehic'le yaşadığı çarpışma sonrası hafif bir sakatlık yaşıyor.
 
1'Galatasaray ilk dakika itibariyle bir köşe vuruşu kazandı. Savunmadan Donk ve Marcao da ileri çıktı.
 
Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde Galatasaray kendi evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Aslan ne yapıp ne edip sahadan 3 puanla ayrılmak zorunda yoksa şampiyonluk yarışında derin bir yara alacak. 
 
İLK 11’LER
 
Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Kerem, Halil, Mostafa Mohamed
 
Konyaspor: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

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Etiketler: galatasaray konyaspor
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