Galatasaray - Konyaspor (CANLI ANLATIM)

Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Galatasaray evinde Konyaspor'la karşı karşıya geliyor...

17 Ekim 2021 Pazar - 15:17 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 16:06
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4' GOLL MOSTAFA MOHAMED GALATASARAY 1 KONYASPOR 0
 
2'İlk dakikalarda oyunun kontrolü Galatasaray'da. Sarı-kırmızılı takım pas yaparak rakip yarı alanda boşluk arıyor.
 
M.Ö.Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.
 
GALATASARAY 11: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa Mohamed.
 
YEDEKLER: Fatih, Babel, Assunçao, Oğulcan, Ömer, Luyindama, Barış Alper, Emre, Feghouli, Diagne
 
KONYASPOR 11
 
Sehic, Ahmet, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Amir, Endri, Amar, Oğulcan, Bytyqi, Serdar

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Etiketler: konyaspor galatasaray
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