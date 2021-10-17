Galatasaray - Konyaspor (CANLI ANLATIM)

17 Ekim 2021 Pazar - 15:17
| Son Güncelleme : 17 10 2021 - 16:06
2'İlk dakikalarda oyunun kontrolü Galatasaray'da. Sarı-kırmızılı takım pas yaparak rakip yarı alanda boşluk arıyor.
M.Ö.Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.
GALATASARAY 11:
Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van
Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa Mohamed.
YEDEKLER: Fatih, Babel, Assunçao, Oğulcan, Ömer, Luyindama, Barış Alper, Emre, Feghouli, Diagne
KONYASPOR 11
Sehic, Ahmet, Guilherme, Abd
ülkerim, Skubic, Amir, Endri, Amar, Oğulcan, Bytyqi, Serdar