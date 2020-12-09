Galatasaray Konyaspor'un kapısını çaldı

Galatasaray, Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakçı ile ilgileniyor.

09 Aralık 2020 Çarşamba - 9:46 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 9:48
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Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim'in son gözdesi Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı oldu. Konyaspor forması ile geride kalan haftalarda Süper Lig'de başarılı bir performansa imza atan 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Terim'in devre arasında girişimde bulunulmasını istediği öne sürüldü.
 
Sol stoperde oynayan Abdülkerim'in Marcao'nun alternatifi olarak düşünüldüğü belirtildi. Piyasa değeri 600 bin Euro olan başarılı defans oyuncusunun Konyaspor'la mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
 
Bu sezon Konyaspor forması ile ligde 9 maça çıkan Abdülkerim, 2 asist yaptı. Takımının başarısına önemli bir katkı sağladı.
 

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Etiketler: Abdülkerim Bardakçı galatasaray
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