Galatasaray - Lazio! İlk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında İtalyan temsilcisi Lazio'yu ağırlıyor.

16 Eylül 2021 Perşembe - 18:33
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Lazio, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray’a konuk olacak. Mücadelede Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak. Matej Jug’un yardımcılıklarını Matej Zunic ile Manuel Vidali üstlenecek. Karşılaşma Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak.
 
İLK 11'LER
 
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
 
LAZIO: Strakosha, Acerbi, Luis Felipe, Lazzari, Hysaj, Leiva, Akpa-Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile.

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