Galatasaray - Lazio! İlk 11'ler belli oldu

16 Eylül 2021 Perşembe - 18:33
Lazio, UEFA Avrupa
Ligi E Grubu’nun ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray
’a konuk olacak. Mücadelede Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak. Matej Jug’un yardımcılıklarını Matej Zunic ile Manuel Vidali üstlenecek. Karşılaşma Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Van
Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil
LAZIO: Strakosha, Acerbi, Luis Felipe, Lazzari, Hysaj, Leiva, Akpa-Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile.