Galatasaray Lokomotiv'i yenip rahatlamak istiyor

Galatasaray, iki Lokomotiv Moskova maçından en az 4 puan çıkarıp, bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde lider durumda olan sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova ile yapılacak gruptaki 3. ve 4. karşılaşmalara çok önem veriyor. Teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, bu iki maçlık takvimde Lazio ile Marsilya ’nın birbiriyle karşılaşacağını ve bu durumun kendilerine büyük avantaj yaratacağını düşünüyor.

Bu nedenle Moskova’da kazanmalarının büyük avantaj yaratacağına inanan teknik heyetin, en kötü olasılıkla da berabere kalmayı amaçladıkları dile getirildi. Her iki Moskova maçından en az 4 puan hedefleyen Terim ve ekibi, bu hedefin tutturulması ile gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakalayacaklarına inanıyor.

Diğer taraftan sarı-kırmızılılarda teknik kadro, Beşiktaş maçından önce oyunculardan Lokomotiv Moskova maçına odaklanmalarını istedi. Derbinin kendilerini negatif etkileyeceğini düşünen Terim ve yardımcıları futbolcuları yarınki maça hazır hale getirmek için çalışıyor.