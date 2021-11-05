Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçında tansiyon yükseldi! Diagne üzerine yürüdü...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı ağırladığı mücadelenin son anlarında tansiyon bir hayli yükseldi.

05 Kasım 2021 Cuma - 1:50
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada kavga çıktı.
 
Mücadele 1-1 sonuçlanırken sarı kırmızılılar son anlarda öne geçmek için ataklarını sıklaştırdı.
 
1-1'i korumak isteyen Lokomotiv Moskovalı futbolcular ise oyunu geciktirmek isterken sarı kırmızılı futbolcular tepki gösterdi.
 
Son dakikalarda tansiyon bir hayli yükselirken iki takım futbolcuları birbirine girdi.
 
Yaşanan tartışma sonrasında Galatasaray'da Diagne ve Halil Dervişoğlu sarı kart gördü.
 
DİAGNE SAKİNLEŞMEDİ
 
Mücadelenin ardından sinirlerine hakim olamayan Senegalli golcü Diagne, oyunu soğutan futbolcuların başında gelen Tin Jedvaj'ın üzerine yürüdü.
 
İki takım futbolcuları araya girerken olay büyümeden önlendi.

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